Футболисты из Лосино-Петровского завоевали бронзу турнира «Новое поколение»

Команда спортивной школы «Олимп» из Лосино-Петровского заняла третье место на футбольном турнире «Новое поколение», который прошел с 15 по 18 октября в Черноголовке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире участвовали восемь команд, разделенных на две группы. Воспитанники спортивной школы «Олимп» под руководством тренера Владимира Николаева заняли второе место в своей группе и вышли в плей-офф.

В полуфинале команда уступила академии «Зенит». В матче за третье место футболисты «Олимпа» одержали победу и завоевали бронзу турнира.

Спортивная школа и тренерский штаб поздравили игроков с результатом и пожелали им новых побед.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.