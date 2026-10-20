Футболисты из Лобни завоевали бронзу первенства Московской области

Команда спортивной школы «Академия спорта» из Лобни стала бронзовым призером межмуниципального первенства Московской области по футболу среди детских команд. Заключительная игра прошла 19 октября на стадионе «Труд», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Футболисты «Академии спорта» 2017 года рождения выступали против соперников на год старше. За сезон команда провела 17 матчей и одержала 12 побед. Лучшим бомбардиром признали Платона Заболотского, забившего 29 мячей.

Глава муниципалитета Анна Кротова и председатель городского совета депутатов Владимир Букин поздравили команду и тренера Эдуарда Зимарина с бронзой первенства.

Анна Кротова также проверила результаты ремонта раздевалок на стадионе «Труд». Там недавно обновили помещения для переодевания, душевые и систему вентиляции.

«Теперь ребятам комфортно не только на поле, но и после тренировок и матчей. Продолжим создавать условия для будущих спортивных побед», — отметила глава города в своих социальных сетях.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.