Футболистки из Раменского выиграли этап Кожаного мяча в Люберцах

Женская команда Раменской школы №21 заняла первое место на зональном этапе всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч», который прошел 24 февраля в Люберцах. Спортсменки выступали в рамках Школьной футбольной лиги и уверенно обошли соперниц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Люберцах 24 февраля состоялся зональный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч» по футзалу. Раменский округ представляла женская сборная Раменской СОШ №21 (здание СОШ №4). Команда продемонстрировала слаженную и техничную игру, не оставив соперницам шансов на лидерство.

Золотые медали стали результатом системной подготовки и командной дисциплины. Футзал требует высокой скорости и взаимопонимания, которые спортсменки отрабатывали на тренировках в течение нескольких месяцев.

Вклад в победу внес учитель физкультуры И. Брыгалин. Его профессиональный подход и умение сплотить коллектив помогли девушкам справиться с волнением и показать максимум в решающих матчах. Впереди у команды следующие этапы соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.