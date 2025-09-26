Футболистки из Истры одержали громкие победы в двух матчах

В СК «Арена-Истра» состоялись матчи 7-го тура Первенства Московской области по мини-футболу среди девочек до 11 лет. Команда муниципального округа Истра показала выдающийся результат, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В первом матче между ЖФК «Авангард» (Коломна) и «Молодежка» (Истра) победили спортсменки из Истры со счетом 0:8. Голы забили:

Полина Торопова — 3;

Вера Лукичева — 2;

Лида Лютикова — 2;

Дарья Яковенко — 1.

Во втором матче между «Молодежка» (Истра) и СШ Сергиев Посад истринские спортсменки одержали победу со счетом 10:0.

В списке лучших бомбардиров:

Вера Лукичева — 6 голов;

Полина Торопова — 3 гола;

Лида Лютикова — 1 гол.

Финальные игры сезона пройдут 1 октября в городском округе Раменское.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.