Футболистки Домодедово рассказали о начале своего спортивного пути

Женская футбольная команда «Авангард» из Домодедово третьего апреля отметит четыре года со дня основания, сообщили в пресс-службе округа.

За это время команда успела принять участие в десятках турниров и завоевать множество наград. Интересно, что создание команды произошло спонтанно.

«Коллега-тренер пригласил меня сыграть в турнире. Я предложила попробовать мамам своих воспитанников-футболистов. Мы поехали без подготовки, больше ради забавы, и неожиданно заняли первое место. Тогда и решили не останавливаться, а полноценно тренироваться», — вспоминает тренер команды Карина Шаповалова.

Сейчас женская команда тренируется два раза в неделю. В программу занятий входят отработка футбольных элементов и командная игра. За четыре года команда значительно выросла и теперь состоит из двух полноценных составов.

Недавно команда мам «Авангард» завоевала первое место на чемпионате «Зимний кубок 2025».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.