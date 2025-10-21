Футболистка Куропаткина рассказала об участии в акции «Розовый октябрь»

Октябрь в России традиционно посвящен привлечению внимания к проблеме онкологических заболеваний груди. Петербургский женский футбольный клуб совместно с благотворительной организацией «Онкологика» поддержал глобальную кампанию под названием «Розовый октябрь». Защитница команды, которая также выступает за национальную сборную, Вероника Куропаткина рассказала о важности публичного обсуждения этой болезни, пишет газета «Петербургский дневник» .

У спортсменки спросили, какие именно мероприятия организовал клуб в текущем сезоне. Ранее футболистки питерского клуба неоднократно выражали солидарность с пациентками онкологических центров через различные социальные проекты — от совместных съемок на фоне экспонатов главного музея страны до символического появления на стадионе в спортивной экипировке розового цвета, включая боксерские перчатки.

В недавнем домашнем поединке со «Звездой-2005» организаторы использовали необычное решение — футбольные сетки были выкрашены в розовый цвет. По словам представителей клуба, такой шаг стал символом заботы о здоровье и служит постоянным визуальным сигналом для всех присутствующих на стадионе.

«Спортсменки для многих — символ силы и дисциплины. Если мы громко говорим о важности заботы о здоровье, это воспринимается не как навязанная рекомендация, а как искренний совет от тех, кто понимает ценность регулярной работы над собой. Когда мы действуем вместе, такая деликатная тема становится общим вызовом», — сказала Куропаткина.

Фонд предоставляет несколько видов бесплатной помощи людям, столкнувшимся с диагнозом: работает телефонная линия поддержки, доступны консультации психологов и юристов. На интернет-ресурсе организации размещены материалы о том, как проводить самообследование, опубликованы истории людей, победивших болезнь, а также информация о возможностях помощи фонду.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.