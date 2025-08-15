сегодня в 17:29

Футболист Вячеслав Малафеев стал отцом в четвертый раз

Футболист Вячеслав Малафеев стал отцом в четвертый раз. 24-летняя гимнастка Ангелина Шкатова родила ему мальчика, сообщает The Voice Mag .

У Шкатовой ребенок первый. Мальчик родился 15 августа. Его назвали Александром.

У Вячеслава Малафеева есть 21-летняя дочь Ксения, 19-летний Максим от Марины Безбородовой-Малафеевой. Женщина умерла 17 марта 2011 года в автомобильной аварии в Санкт-Петербурге.

Затем Малафеев поженился на Екатерине Комяковой. Пара развелась в сентябре 2023-го, у них 12-летний сын Алекс.

В феврале Малафеев поженился на Ангелине Шкатовой. Она младше футболиста на 22 года.