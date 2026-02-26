Футболист Тихонов заявил о проблемах с VAR в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов раскритиковал работу системы VAR в РПЛ, заявив, что арбитры затягивают решения и боятся брать ответственность, сообщает Metaratings.ru .

По словам Тихонова, после внедрения видеопомощи спорных эпизодов меньше не стало, а единых трактовок по-прежнему нет.

«Стал ли наш футбол лучше с VAR? Теперь мы видим многие ошибки на повторах, так же им удивляемся. Трактовка разных моментов специфическая. Все судьи трактуют моменты по-разному. Нет единого стандарта. С каждым годом вводится все больше правил, в которых нам тяжелее разбираться», — сказал Тихонов на Кубке Легенд.

Он отметил, что раньше арбитры принимали решения быстрее и не избегали ответственности.

«Все думали, что VAR — это здорово, что он будет помогать судьям. Но как люди судили в 1990-е или 2000-е без VAR? Арбитры брали на себя ответственность, не боялись ее. А сейчас сидят на VAR трое судей, смотрят по десять повторов и не могут принять решение 5–8 минут. Это поражает», — добавил он.

Ранее Тихонов также заявлял, что отсутствие VAR в Лиге PARI «бьет по всем командам».

Систему видеопомощи арбитрам начали тестировать на чемпионате России в сезоне-2019/20 после домашнего мундиаля. С весны 2020 года ее применяют в большинстве матчей чемпионата, а с 2021 года — во всех играх РПЛ. Позднее VAR внедрили и на поздних стадиях FONBET Кубка России.

