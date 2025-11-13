Футболист Гасилин назвал «Пари НН» со Шпилевским главным разочарованием РПЛ

По его словам, «Пари НН» не оправдал ожиданий в первой части сезона. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, несмотря на попытки тренера внедрить прогрессивный футбол.

«Можно назвать «Пари НН» со Шпилевским главным провалом сезона. Он пришел, сказал, что не смотрел лигу, что поставит прогрессивный футбол. Алексей пытается, но турнирная таблица — главное. «Нижний» сейчас на последнем месте. Поэтому назову Шпилевского и его команду главным провалом», — пояснил Гасилин.

Он добавил, что не считает Валерия Карпина и «Динамо» провалом, отметив, что команде нужно время для прогресса и усиления состава.

Алексей Шпилевский возглавил «Пари НН» в июне. После 15 туров нижегородский клуб набрал восемь очков и занимает 16-е место в таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 23 ноября против «Зенита».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.