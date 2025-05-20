Футбол стал главным видом спорта для соревнований с друзьями у россиян

Футбол оказался самым популярным видом спорта для дружеских состязаний в России. 29% россиян участвуют в таких соревнованиях ради спортивного интереса, 27% — для совместного активного отдыха, 24% — для мотивации, и лишь 13% — ради победы, следует из исследования OLIMPBET.

Исследование проводилось в начале января текущего года методом онлайн-анкетирования среди 1225 респондентов — жителей 17 крупных городов России с населением более 1 млн человек.

Половина опрошенных (50%) любят соревноваться с друзьями: 26% делают это еженедельно, 25% — ежемесячно, 22% — раз в три месяца, а 27% — раз в полгода или реже.

Среди тех, кто не поддерживает идею дружеских состязаний, 34% указали, что их друзья не увлекаются спортом, 28% просто не любят спортивные активности, а 14% боятся, что соперничество испортит отношения. При этом 70% респондентов признались, что испытывают удовлетворение, побеждая друзей.

Чаще всего россияне выбирают для соревнований футбол (26%), хоккей (25%) и волейбол (23%). 15% предпочитают баскетбол, столько же — боксерские спарринги. 25% опрошенных регулярно получают предложения посоревноваться, 16% — периодически, а 38% — редко. 32% всегда готовы принять вызов, а 44% соглашаются только при уверенности в победе.

27% участников состязаний выбирают деньги в качестве приза: 42% собирают фонд свыше 20 тыс. рублей, 20% — 10-20 тыс. рублей, а 38% — до 10 тыс. рублей. 38% заявили, что чаще побеждают, а 32% считают, что в таких соревнованиях должна побеждать дружба.