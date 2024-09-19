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Фрязинские пловцы завоевали 32 медали на соревнованиях по плаванию «RUZA CUP»

В городе Руза, во дворце водных видов спорта, прошел IV этап Московских областных соревнований по плаванию «RUZA CUP». Команду спортивной школы «Олимп» г. о. Фрязино» представляли 25 спортсменов, которые завоевали 32 медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участи около 800 пловцов из команд Московской области, Санкт-Петербурга, Рязани, Тюмени, Владимира, Обнинска, Москвы, Тульской области.

Победителями и призерами турнира стали:

Дудка Иван — 3 золотые медали;

Пронин Павел — 2 золотые медали + новый рекорд Спортивной школы «Олимп» на дистанции 50 баттерфляй;

Манохин Тимофей — 2 золотые медали;

Лютикова Ярослава — 1 золотая и 1 бронзовая медаль;

Яновская Анна — 1 золотая и 1 бронзовая медаль;

Барабошкина Елизавета — 1 золотая и 1 бронзовая медаль;

Веселов Константин — 1 золотая и 1 серебряная медаль;

Трушечкина Юлия — 1 золотая медаль;

Славина Полина — 1 золотая медаль;

Котова Арина — 1 серебряная медаль;

Пация Григорий — 1 серебряная медаль

Кумна Вера — 1 серебряная и 1 бронзовая медаль;

Мельникова Елизавета — 1 серебряная и 1 бронзовая медаль;

Захарова Полина –1 бронзовая медаль;

Надобникова Алиса — 1 бронзовая медаль;

Филатов Дмитрий — 2 бронзовые медали;

Стасюк Илья — 1 серебряная и 2 бронзовые медали;

Митасова Валерия — 1 бронзовая медаль;

Шаймарданов Даниил — 1 бронзовая медаль.

Так же высокие результаты показали наши спортсмены, не вошедшие в призеры соревнований: Остроухова Елизавета, Надобников Артем, Золотарев Тимофей, Кириллов Тимофей, Савинцев Владислав, Щербакова Ксения, Лешукова Кристина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.