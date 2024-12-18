Фрязинские пловцы достойно выступили на «Ruza Cup»

сегодня в 12:10

В Рузе проходил завершающий этап Московских областных соревнований «Ruza Cup Руза Новогодняя», где спортсмены из Фрязина показали себя достойно, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 1200 спортсменов из разных городов Московской, Тульской, Тверской, Рязанской, Ярославской областей, Татарстана и Москвы.

Фрязинскую спортивную школу «Олимп» представили 25 спортсменов и подавляющее большинство них показало свои лучшие результаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.