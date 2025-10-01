Французский футболист «Локомотива» Ньямси прокомментировал игру Пруцева

Французский игрок «Локомотива» Ньямси — о Пруцеве: он усилит нас

После завершения матча десятого тура РПЛ, в котором «Локомотив» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, Жерзино Ньямси, французский футболист «железнодорожников», поделился мнением о Даниле Пруцеве, новом игроке команды, заявив о его потенциале усилить команду, сообщает Metaratings.ru .

«Пруцев — действительно сильный футболист. Он хорошо перемещается и действует на поле. Данил все время открывается, чтобы получить пас. Пруцев — хорошее подспорье для команды, он усилит нас, сделает более вариативными. Чем больше обойма, тем лучше», — отметил Ньямси.

Пруцев стал частью «Локомотива» 28 августа, перейдя на правах аренды из «Спартака» до конца текущего сезона. 25-летний полузащитник сыграл в пяти матчах за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись одним результативным пасом.

По информации Transfermarkt, его оценочная стоимость на рынке составляет 3,5 миллиона евро.

