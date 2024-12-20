Форвард женской сборной России Лина Якупова перешла из «Зенита» в «Спартак»

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербурга объявила о завершении сотрудничества с форвардом женской сборной России Линой Якуповой по окончании ее контракта, сообщает Metaratings.ru .

В официальном заявлении клуба выразили признательность Лине Якуповой за ее профессионализм и трудолюбие, а также высказали пожелания удачи в ее дальнейшем пути в футболе.

Теперь Лина продолжит свою карьеру в «Спартаке».

Футболистка выступала за «сине-бело-голубых» с 2021 года, за это время она провела 103 матча и забила 23 гола.