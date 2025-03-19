Форвард «Трактора» Робинсон прокомментировал победу в Восточной конференции

Робинсон о победе ХК «Трактор»: у нас одна из лучших команд в лиге

Форвард ХК «Трактор» Чарльз Робинсон поделился мнением о том, рассчитывала ли команда на победу в Восточной конференции по завершении регулярного чемпионата FONBET КХЛ перед началом сезона, сообщает Metaratings.ru .

По его словам, учитывая состав и проведенную предсезонную подготовку, «Трактор» оценивал свои возможности как достаточно высокие. Робинсон также отметил отличную работу тренерского штаба и всех хоккеистов. Он добавил, что под конец трансферного окна у команды произошли изменения и игрокам потребовалось время на то, чтобы привыкнуть друг к другу.

«Я думаю, что сейчас у нас одна из лучших команд в лиге, которая может дать шума в плей-офф», — подчеркнул Робинсон.

После победы в домашнем матче над СКА из Санкт-Петербурга со счетом 4:2 «Трактор», набрав 94 очка, обеспечил себе первое место в Восточной конференции. Команде Бенуа Гру предстоит провести еще одну игру в рамках регулярного чемпионата.