Форвард «Спартака» Промес освобожден из-под стражи

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае, однако запретили покидать страну. Об этом рассказали голландские СМИ, сообщает РИА Новости.

До этого сообщали, что дело форварда о ДТП в Дубае было закрыто.

Промеса арестовали в Дубае по запросу голландской прокуратуры, когда футболист находился на сборах «Спартака» в ОАЭ. Его задержали 29 февраля по подозрению в совершении ДТП с последующим оставлением места аварии.

На родине суд признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков, приговорив его к 6 годам лишения свободы.