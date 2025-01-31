ФОК с 8 бассейнами открыли в Реутове

В городском округе Реутов состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с восемью бассейнами площадью свыше 13 тыс. кв. метров. В ФОКе смогут тренироваться около 500 воспитанников местной спортивной школы по художественной гимнастике и баскетболу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

ФОК в Реутове — это инвестиционный проект, реализация которого началась еще 10 лет назад. Однако из-за банкротства застройщика строительство было остановлено. Чтобы его завершить, администрация городского округа Реутов заключила инвестдоговор с компанией «Фитнес», и в 2022 году работы были возобновлены. В здании расположился крупнейший в Подмосковье фитнес-клуб, а также восемь бассейнов, три из которых под открытым небом. Два бассейна смогут работать круглый год, что позволит детям и взрослым плавать даже зимой.

Одной из особенностей спортивного объекта стал термальный комплекс, в котором располагается можжевеловая баня, финская сауна, русская и японская бани, а также хамам. На территории комплекса находится парковка, рассчитанная на 100 машин.

В муниципальную собственность передан большой многофункциональный зал площадью 3 тыс. кв. м. В нем смогут заниматься около 500 воспитанниц спортшколы художественной гимнастики, которая располагается на улице Победы. Также здесь будут проходить тренировки юных баскетболистов. ФОК станет новой площадкой для проведения игр первенства Московской области.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, серебряный призер Олимпийских игр Яна Кудрявцева и глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.