ФКР заявила, что кикбоксеры не выступят с российской символикой в Испании

Федерация кикбоксинга России (ФКР) заявила РИАМО, что россияне не выступят с национальной символикой на чемпионате мира по кикбоксингу в Испании.

Ранее Telegram-каналы опубликовали информацию о том, что российские спортсмены примут участие в чемпионате и первенстве мира по кикбоксингу World Kickboxing Federation (WKF), который пройдет с 18 по 22 ноября в городе Аликанте, Испания.

По данным ФКР, эти новости распространились из-за деятельности неофициальных неаккредитованных организаций, выдающих себя за общероссийские спортивные федерации.

ФКР отметила, что несанкционированную и незаконную деятельность по формированию некой сборной команды осуществляет Всероссийская федерация кикбоксинга (ВФК), которая не является аккредитованной официальной федерацией и не имеет соответствующих полномочий.

На данный момент ФКР не осуществляет формирование спортивных сборных команд России по кикбоксингу для участия в несанкционированных международных мероприятиях.