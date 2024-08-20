сегодня в 11:45

ФК «Солнечногорск» обыграл футболистов из Одинцово в 13‑м туре областного чемпионата

ФК «Солнечногорск» принимал у себя «СШ Одинцово» в 13-м туре Чемпионата Московской области по футболу Лиги Б-1 среди мужских команд. Матч состоялся на стадионе СК «Металлург» и закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев, передает пресс-служба администрации городского округа.

Голы оформили Артем Косович, Александр Салтанов и Никита Рыгин на 19-й, 37-й и 68-й минутах соответственно. Главный тренер — Сергей Шамонов.

Матч обслуживал главный судья Олег Такташов.

В перерыве матча провели традиционный розыгрыш ценных призов, сертификатов от партнеров и футбольной атрибутики клуба.

«ФК „Солнечногорск“ продолжает бороться за призовые места. По итогам 13-ти туров чемпионата солнечногорские футболисты занимают 4-е место турнирной таблицы. Они провели 10 победных игр и 3 раза уступили соперникам. От души поддерживаем ребят и желаем им успешных выступлений», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Встреча следующего тура пройдет для них в субботу, 24 августа, на стадионе «Металлург» против «ВДВ-СпортКлуб» из Наро-Фоминска.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.