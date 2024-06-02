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ФК «Реал» в пятнадцатый раз стал победителем Лиги чемпионов

Футбольный клуб из Мадрида «Реал» победил ФК «Боруссия» в матче финала Лиги чемпионов, который прошел 1 июня. Встреча подошла к концу со счетом 2:0, сообщает газета «Известия».

На 74-й минуте матча счет открыл защитник мадридцев Дани Карвахаль. Футбольный клуб из Мадрида уже в пятнадцатый раз получает первенство Лиги чемпионов – это рекордный показатель для европейского турнира.

После «Реала» в числе лидеров по количеству побед в лиге находятся «Милан», у которого семь трофеев.

ФК «Боруссия» во второй раз проиграла в финале турнира.