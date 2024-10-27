ФК «Красное Знамя» стало чемпионом Подмосковья по футболу

По итогам Лиги А (Высшая лига) чемпионата Московской области по футболу на первом месте — ФК «Красное Знамя» из Ногинска.

Ногинские спортсмены в финальном матче чемпионата выиграли у соперников — ФК «Металлург-Видное». Игра завершилась со счетом 3:0.

Стадион в Ногинске (ранее — Богородск) был открыт в 1911 году. С тех пор в городе есть своя футбольная команда.

На втором месте чемпионата расположился ФК «Металлург-Видное», тройку замкнул ФК «Восток» (Электросталь).

Как сообщал «Матч ТВ», в этом году команда не играет в ФНС, а выступает в чемпионате и кубке Московской области. Финал кубка ногинские футболисты выиграли в серии послематчевых пенальти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.