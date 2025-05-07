ФК «Красково» из Люберец одержал победу в первом туре чемпионата Подмосковья

Футбольный клуб «Красково» (г. о. Люберцы) одержал уверенную победу в первом туре спортивных соревнований Московской области Лига В-3. Команда принимала на своем домашнем стадионе «Атеси-Арена» («Электрон») Белоозерскую «Стрелу». Красковчане выиграли со счетом 5:2, передает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

«Команда приступила к серии товарищеских матчей с 23 января, а завершила межсезонье 24 апреля. За это время было сыгранно 13 матчей, и с каждой последующей игрой команда физически прибавляла. Сейчас у ребят появился игровой почерк, определился основной костяк команды. Экзаменом для футболистов станет чемпионат Московской области, и с первым испытанием ребята уже справились, одержав очень важную и уверенную победу над непростым соперником. Спасибо за проявленный характер и волю к победе», — сообщил президент Федерации футбола городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

В настоящее время футбольный клуб из Люберец возглавляет турнирную таблицу. За ним следует ФК «Кашира» (г.о. Кашира) и ФК «Нара» (Наро-Фоминский г. о.).

Следующую игру красковчане проведут 10 мая с СК «Пересвет» (г.о. Домодедово). Начало в 12.00, «Атеси-Арена».

Всего в чемпионате Московской области Лига В-3 принимают участие 12 команд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.