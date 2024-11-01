Фитнес-тренер Прыгунов рассказал, когда и как правильно бегать

Чаще всего выполнять кардиоупражнения для эффективного жиросжигания рекомендуют утром перед завтраком, сообщил РИАМО сооснователь фитнес-платформы № 1 в России FitStars, абсолютный чемпион Санкт-Петербурга по бодибилдингу и победитель чемпионата России по пауэрлифтингу, квалифицированный тренер и наставник Михаил Прыгунов.

Это справедливо и для бега, если человек хочет снизить вес, но правила нельзя применять вслепую. Спортсмен должен опытным путем понять, когда ему комфортнее это делать, потому что вероятность нанести вред организму не должна перевешивать потенциальную пользу.

«Например, мне не нравится бегать утром на голодный желудок и делать какую-либо тренировку. Я чувствую слабость, и мне это дается тяжело. Несмотря на свой большой опыт в спорте и высокую выносливость, я не хочу создавать самому себе некомфортные условия. Отсюда мое личное правило — процесс должен приносить удовольствие», — рассказал Прыгунов.

Например, пойти на пробежку можно через два часа после завтрака, когда организм уже проснулся, или на закате — выбор времени не так сильно влияет на результат, как тот факт, получаете вы удовольствие или нет.

Бегать можно столько, сколько хочется, если человек себя хорошо чувствует. Можно бегать и час, и два часа, но важно рационально оценивать возможности своего организма. Если вы только начинаете тренировки, то нормальная длительность пробежки — 15-20 минут. Если вы вообще никогда не занимались спортом или делали это очень давно, то нужно начинать интервально, чередуя бег с ходьбой.

«Про технику бега можно говорить очень долго, но это бесполезно, поскольку у каждого человека есть свой двигательный паттерн. Надо бежать так, как бежит тело. Единственное правило, которое стоит соблюдать: правильный бег — медленный бег», — отметил тренер.

Не стоит создавать себе психологических барьеров. Многие так и не начинают бегать, потому что, например, тренер сказал бегать в парке, а рядом с домом нет парка. Бегать можно где угодно: вокруг дома, по тротуару, на беговой дорожке.

«Начинать тренировки можно в любых кроссовках — не обязательно покупать сразу профессиональную обувь, главное не выбирайте кеды и другую подобную жесткую обувь. Подошва у кроссовок должна быть достаточно мягкой», — добавил эксперт.

Если вам понравится и захочется развиваться, повышать свой уровень, участвовать в забегах, полумарафонах, где нагрузка гораздо более ощутимая, то в будущем вы сможете выбрать специализированные кроссовки с гибкой подошвой, амортизацией и поддержкой. Профессиональную обувь стоит выбирать в зависимости от покрытия, дистанции, вашего веса и других факторов.