Фитнес-тренер Гончаров предупредил об опасности занятий по видеоурокам

Самостоятельные занятия фитнесом могут привести к травме, если руководствоваться видеоуроками, а не советами специалиста, который может оценить возможности человека, сообщил фитнес-тренер Лев Гончаров.

«Когда женщина, например, включает телевизор и начинает делать утреннюю гимнастику, подражая мастеру спорта международного класса, то тут все на свой страх и риск, и дело может закончиться травмой», — сказал Гончаров в эфире радио Sputnik.

По его словам, в видеоуроках не дается обратная связь. Человек просто видит спортсмена, за ним самим никто не наблюдает. Ноги, привыкшие ходить по 10 тыс. шагов ежедневно, и те, которые ходят только 1 тыс. шагов — разные, у них с разные колени. Малоподвижной 35-летней женщине с лишним весом нужны видеоуроки, предназначенные для 70-летних. Важно сберечь остатки здоровья. Нагрузки может определить врач или личный тренер, добавил Гончаров.

Он предупредил, что любителям заниматься спортом дома нужно сохранять здравый смысл и прислушиваться к организму во время физнагрузок. Например, не стоит повторять за мастером спорта международного класса тройное сальто.

Как объяснил эксперт, боль из-за занятий является плохим сигналом, хруст — нет. Хруст без боли медиками расценивается как норма. Острая же боль вообще недопустима, заключил Гончаров.