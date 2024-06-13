Фитнес-тренер дал советы, как побороть мышечную боль после занятий спортом
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Фитнес-тренер Лев Гончаров отметил, что первая после долгой паузы тренировка может обернуться микротравмами и болями в мышцах. По его словам, начинающим спортсменам нужно правильно подбирать нагрузку.
Эксперт подчеркнул, что побороть боль в мышцах после занятий спортом можно, наладив режим питания. Гончаров также предупредил, что переедание после активных упражнений может только усугубить ситуацию.
После тяжелой тренировки он посоветовал принять ванну с магниевой солью, чтобы избавиться от большого напряжения, и тренироваться на следующий день только в спокойном режиме.
«Легкая тренировка через боль восстанавливает мышцы быстрее, чем полный покой», — объяснил Гончаров в интервью радио Sputnik.
Тренер также добавил, что вместо легкой тренировки можно сделать растяжку.