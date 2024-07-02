Фитнес-сообщество попросило помощи у Мишустина

сегодня в 14:38

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что организация обратилась за поддержкой к премьер-министру Михаилу Мишустину. Фитнес-сообщество попросило возместить часть расходов из бюджета, чтобы поддержать развитие отрасли, сообщает NEWS.Ru со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо.

В обращении организации отмечено, что в российской фитнес-индустрии фиксируется рост затрат на расходные материалы в среднем на 30% и рост трат на аренду помещений и техобслуживание залов. Данные были получены из опроса, в котором участвовали 1020 руководителей спортивных клубов из 85 регионов.

Авторы обращения предложили Мишустину рассмотреть «единоразовое возмещение из федерального бюджета части затрат» индустрии за I полугодие 2024 года.

Национальное фитнес-сообщество считает, что такие меры стабилизируют развитие отрасли в реалиях низкой сезонности благодаря компенсации части оборотного капитала.