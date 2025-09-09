Фитнес-эксперт назвала топ-5 упражнений для здорового и подтянутого тела

Фитнес — это не только про красивое тело. Он оказывает более глубокое и комплексное влияние на весь организм: во время физической нагрузки усиливается кровоток, который доставляет к органам и тканям кислород и питательные вещества. Благодаря такому воздействию цвет лица становится более ровным и здоровым; улучшается естественный лимфоток в теле, снижая отечность и, как следствие, избавляя от пары лишних килограммов, рассказала РИАМО фитнес-тренер DDX Fitness Алена Аверьянова.

«Кроме того, не стоит забывать про осанку как часть здорового тела. Известно, что слабые мышцы спины не держат позвоночник в правильном положении, следовательно, грудные мышцы укорачиваются и плечи уходят вперед. В результате этого человек начинает сутулиться, а это приводит к нарушению кровоснабжения и отечности лица», — рассказала тренер.

Однако в процессе укрепления мышц спины и кора (группа мышц, расположенных в центральной части тела) можно добиться впечатляющих результатов: симметричное тело, хорошая осанка и более подтянутый живот, как минимум, за счет того, что уйдет сутулость.

Пять упражнений для здорового тела

1. Одним из самых доступных и эффективных упражнений является планка, которая направлена на проработку мышц кора.

Необходимо принять упор лежа на предплечьях, носками упереться в пол, расположить локти под плечами и напрячь пресс, чтобы тело образовало прямую линию.

Стараться не поднимать таз и избегать прогиба в пояснице.

В правильной позе можно начать удерживать планку от 30 секунд, постепенно увеличивая время.

Для более четкой техники можно делать планку перед зеркалом.

2. Ягодичный мост — жемчужина любой тренировочной программы.

Упражнение направлено на укрепление ягодичных мышц и мышц задней поверхности бедра, а выполнять его можно как в тренажерном зале, так и дома. При должном упорстве можно обойтись без оборудования.

Техника выполнения: лечь на пол на три точки опоры: пятки, лопатки, затылок, согнуть ноги в коленях так, чтобы пятки были чуть дальше колена.

Далее: надавить на пятки (в пол), прожимать ягодицы и на выдохе оторвать таз от пола, зафиксироваться в конечной точке и медленно на выдохе вернуться в исходное положение.

Очень важно выполнять упражнение только ягодичной мышцей, не подключая спину.

3. Бег на месте.

Многим приятно бегать на улице, но, например, в непогоду можно выбрать зал.

Такой вид тренировки является самым доступным и простым: необходимо встать прямо, напрячь пресс, согнуть руки в локтях.

Далее начать поочередно поднимать колени до уровня таза, а руками двигать в противоход. Если захочется разнообразить это упражнение, можно достать скакалку. Прекрасно помогает лимфотоку и добавляет румянец на щеках.

4. Для укрепления осанки рассмотрим упражнение лодочка, оно же «супермен», для девочек — «супергерл».

Исходное положение: лечь на живот, руки вытянуть вперед, голову опустить.

На выдохе одновременно оторвать грудь и ноги от пола, руками тянуться вперед, а носочками — назад, задерживаясь в конечной точке на 10–13 секунд и возвращаясь в исходное положение.

5. Для самых отважных — берпи. Оно задействует большое количество мышц и быстро приводит тело в тонус.

Из положения стоя необходимо присесть, упереться руками в пол, отпрыгнуть ногами назад и, приняв упор лежа, сделать отжимание (можно с колен). При этом важно сохранить нейтральное положение поясницы.

После быстро подтянуть ноги к рукам и, прыгнув вверх, сделать победоносный хлопок над головой!

Можно начать с 8–10 повторений и постепенно увеличивать время под нагрузкой. Уже после 10 повтора румянец на щеках останется надолго!

Следите за техникой выполнения упражнений, особенно при занятиях дома — даже если упражнение кажется простым. При малейшем дискомфорте рекомендуется прекратить выполнение упражнения.

«Чтобы избежать возможных проблем со здоровьем и дойти до желаемой цели, эффективнее заниматься с тренером. Перед началом занятий рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом на наличие противопоказаний. Неправильная техника может не только усугубить имеющиеся проблемы со спиной или выпирающим животом, но и отдалить от желаемого результата. А ведь красота начинается со здоровья!» — заключила Аверьянова.

Каждый год 9 сентября отмечается Международный день красоты. Он учрежден Международным комитетом эстетики и косметологии (CIDESCO) в 1995 году. Дата призвана напомнить о важности красоты духовной и физической.

