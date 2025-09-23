Финальный заезд Gran Fondo в Рузе собрал более 1 тыс велогонщиков

Финальный старт сезона серии велозаездов Gran Fondo Russia-2025 в Рузе собрал более 1 тыс. велогонщиков, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном заезде для участников были подготовлены три дистанции: 30, 50 и 96 км. В текущем сезоне в Московской области уже состоялись три гонки: в Волоколамске, Дмитрове и Серпухове. Руза стала официальным закрытием серии Gran Fondo Russia-2025.

Напомним, что с 2018 городской округ стал традиционным местом проведения финальных заездов. Каждый год именно здесь собираются сотни райдеров, чтобы поставить яркую точку в сезоне.

С результатами велозаездов в Рузе можно ознакомиться на официальном сайте события.

Gran Fondo — самая популярная в России серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводятся с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта «Суперлига Подмосковья».

Велозаезды Gran Fondo Russia проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.