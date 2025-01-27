Финальный тур чемпионата России по индорхоккею среди мужчин прошел в Подмосковье

В городском округе Электросталь состоялся второй (финальный) тур чемпионата России по индорхоккею среди мужчин, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняли участие пять команд из Екатеринбурга, Москвы и Московской области.

По итогам двух туров места распределились следующим образом: Первое место заняла команда «Динамо — Электросталь». На втором месте расположилась команда «Динамо — Строитель» из Екатеринбурга. Третью позицию заняла команда «Динамо — Электросталь-2». Четвертое место досталось команде «Динамо-2» из Екатеринбурга, а пятое место заняла сборная команда Москвы.

В составе объединенной команды «Динамо — Электросталь-2» бронзовыми призерами Чемпионата стали девять воспитанников комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь». Подготовку спортсменов осуществлял тренер Михаил Голованов.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.