Финальный этап сезона велозаезда Gran Fondo пройдет в Рузском округе 22 сентября

22 сентября на территории Рузского и Можайского городских округов пройдет ежегодная велогонка Gran Fondo. Старт станет пятым в Подмосковье и финальным в сезоне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Любители велоспорта могут выбрать одну из трех дистанций разной протяженности (30 км, 50 км или 96 км) или формат велогонки.

Старт и финиш трассы будет расположен на площади перед зданием администрации Рузского городского округа. Стартовый городок будет организован на территории Дворца водных видов спорта «Руза».

Трассу в Рузе можно назвать «домашним» маршрутом Gran Fondo, так как именно здесь уже девять лет подряд завершается велосезон в Подмосковье. Впервые в этом городском округе велогонка Gran Fondo прошла в 2018 году и была приурочена к празднованию 690-летия города.

Вниманию жителей и гостей Рузского городского округа: на время проведения велогонки, движение автотранспорта по маршруту Руза-Воронцово-Тетерино-Клементьево-Руза с 8:00 до 15:00 22 сентября 2024 года будет ограниченно.

В велосезоне 2024 года на территории Московской области уже прошли четыре старта серии — в Лотошине, Волоколамске, Серпухове и Ногинске.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.