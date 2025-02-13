Финальный этап личного Чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет в Подмосковье

15 и 16 февраля на стадионе «Зоркий» сойдутся лучшие гонщики страны. Зрителей ждут незабываемые эмоции, яркие соревнования и настоящая борьба за победу, сообщает пресс-служба организаторов.

Приобрести билеты можно на официальном сайте masouzorky.ru. Дети до 7 лет и пенсионеры смогут пройти бесплатно.

Зрителей приглашают прийти и поддержать спортсменов, а также насладиться азартом соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.