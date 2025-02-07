Финальные игры «КЭС-Баскет» пройдут в Подмосковье с 10 по 17 февраля

16 команд (8 мужских и 8 женских коллективов) вышли в финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» и сразятся за главный трофей чемпионата Московской области. Игры пройдут с 10 по 17 февраля в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За первое место среди девушек сыграют команды из Балашихи, Раменского, Мытищ, Люберец, Павловского Посада, Наро-Фоминска, Серпухова и Химок. За золотые медали среди юношей будут бороться коллективы из Мытищ, Раменского, Орехово-Зуева, Химок, Люберец, Ленинского, Одинцова и Жуковского.

Игры пройдут в городском округе Мытищи на базе спортивного комплекса «Строитель» с 10 по 17 февраля. В заключительный день, 17 февраля, будут определены победители и призеры регионального этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» Московской области.

В сезоне 2024/2025 чемпионата приняла участие 471 сборная общеобразовательных организаций из 41 городского округа Подмосковья. В топ-3 по количеству представленных в сезоне команд вошли городские округа Балашиха (50 команд), Сергиево-Посадский (44 команды), Дмитровский и Пушкинский (по 35 команд).

По условиям лиги все игроки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной организации в возрасте от 12 до 17 лет (рожденные после 1 сентября 2006 года). Соревнования проходят между командами государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на территории учебных заведений Московской области.

Впервые проект «КЭС-БАСКЕТ» был реализован на территории Московской области в сезоне 2022/2023. В первом розыгрыше чемпионата приняли участие 126 школ из 6 городских округов Подмосковья.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.