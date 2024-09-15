Финальная в сезоне любительская велогонка в Москве собрала рекордное число участников

сегодня в 18:12

Более 1,5 тыс велосипедистов приняли участие в финальной гонке сезона в Москве

В столице прошла последняя в 2024 году массовая любительская велогонка от серии Cyclingrace. В ней приняли участие более 1,5 тыс. велосипедистов, сообщили организаторы мероприятия.

Участники совершили 1-3 круга по маршруту, проходившему по перекрытым улицам — от Крылатского до Михалковской через Народного Ополчения, Алабяно-Балтийский тоннель и Большую Академическую.

Победителем в кластере «А» стал Александр Жданов, серебро и бронзу завоевали Максим Разумов и Евгений Тихонин. Среди женщин первой финишировала Анастасия Самсонова.

«Последние несколько лет мы проводим все более масштабные спортивные мероприятия, и сегодняшнее закрытие сезона стало рекордным по числу участников», — отметил представитель организаторов Данила Грибанов.

В 2024 году под эгидой Cyclingrace состоялось семь велогонок и чемпионат любительских клубов. Организаторами выступила Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта при поддержке властей Москвы, Подмосковья и Тульской области.