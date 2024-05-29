Финал первой мужской лиги по волейболу прошел в Домодедове

На площадку вышли команды «МОСТ-11» и «Легион». В матче за бронзу сошлись действующий чемпион «Авиатор» и «Мегаполюс». Президент Федерации волейбола Алексей Ларионов рассказал, что уже семь лет организация проводит подобные соревнования. В федерации зарегистрировано более 25 команд.

«Каждая команда как маленькая семья. Одни — сотрудники предприятия, другие собрались с какого-то объединения по интересам. В каждой команде есть свой тренер, или из спортшколы, или хорошо знающий эту игру человек», — поделился Ларионов. На соревнования в Домодедово приезжают с близлежащих муниципалитетов. Из Ступино, Чехова, Подольска, Видного. «Интерес к нашему округу есть, и команды хотят участвовать именно в нашем чемпионате», — добавил президент Федерации.

В следующем году в Домодедове планируют собрать команду из лучших игроков и участвовать в областных соревнованиях. Летом Федерация будет проводить чемпионаты по пляжному волейболу.

«Для большинства волейболистов эта игра — набор эмоций, которые можно выразить в кругу друзей. От выражения какой-то негативной эмоции до самых лучших. Когда победа, и все друг друга обнимают», — добавил Ларионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.