Финал первенства Подмосковья по самбо пройдет в Люберцах 20 апреля

Финал первенства Московской области по самбо пройдет в городском округе Люберцы 20 апреля. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«В эту субботу, 20 апреля, во Дворце спорта «Триумф» Люберец пройдет финал первенства Московской области по самбо. В соревнованиях примут участие юноши и девушки в возрасте 11-12 лет», — рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Он также отметил, что ожидается участие более 180 человек из Московской области.

Борьба пройдет в 20 весовых категориях. Люберцы представят более 15 самбистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.