Финал Чемпионата по самбо прошел в Балашихе

Соревнования войск национальной гвардии Российской Федерации прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. В нем приняли участие более 140 человек, среди которых представители всех округов войск национальной гвардии, военно-образовательных организаций, кадетских училищ, участники специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По результатам соревнований были определены спортсмены, которые войдут в сборную команду Росгвардии.

«С каждым годом уровень проведения этих соревнований становится все выше. Организаторы постоянно совершенствуют формат мероприятия. Его статус с каждым годом растет», — сказала супруга Анатолия Романова Лариса Васильевна.

Соревнования проводились в 8 весовых категориях спортивного самбо и в 3 весовых категориях боевого самбо. Призерам соревнований вручили кубки, медали и призы от организации патриотического воспитания «Победоносец».

«Анатолий Романов — великий человек, который посвятил свою жизнь внутренним войскам, служению своей стране. Он является примером для всех. Проводя этот чемпионат, мы продолжаем его работу в популяризации спорта», — сказал председатель спортивного комитета Росгвардии, полковник Павел Пак.

Анатолий Романов — бывший заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками МВД России и Объединенной группировкой федеральных войск в Чечне. Он, один из главных участников процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года в Грозном машина с генералом серьезно пострадала от сработавшего управляемого взрывного устройства. Романов получил тяжелейшее ранение и потерял способность двигаться и говорить. 5 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания Анатолию Романову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.