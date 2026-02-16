сегодня в 07:53

Фигуристы Володин и Хазе победили в короткой программе на ОИ-26 в Италии

Фигуристы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, выступающие за Германию, победили после короткой программы в соревновании спортивных пар на Олимпийских играх-2026 в Италии. У них 80,01 баллов, сообщает ТАСС .

На втором месте оказались представители Грузии Лука Берулава и Анастасия Метелкина (75,46 баллов). Третью позицию заняли канадцы Треннт Мишо и Лиа Перейра (74,60).

Хазе и Володину по 26 лет. Они — чемпионы Европы и серебряные призеры турнира. Обладают серебряной и бронзовой медалями чемпионатов мира. Произвольную программу пары презентуют 16 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Соревнования проводятся в областях государства Венето и Ломбардия.

