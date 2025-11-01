Фигуристы Подмосковья завоевали две медали этапа юниорской серии гран-при России

Воспитанники подмосковной СШОР им. Юрия Ляпкина (Балашиха) Елизавета Малеина и Матвей Самохин стали победителями соревнований в дисциплине «танцы на льду». Второе место в этой программе Гран-при также заняла пара из Московской области: серебряные медали завоевали представители Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин. Замкнул тройку лидеров тандем из Самары и Москвы.

«Не все, конечно, получилось. Были небольшие ошибочки, но в целом считаем, что это был довольно хороший прокат. Работали с мыслью о том, что это интерпретация «Кармен», значит будет интерпретация и хореографии тоже. Нам очень много помогали наши хореографы. Мы ездили к Ирине Колесниковой, солистке Мариинского театра, нам помогал Герман Правоторхов, экс-солист Мариинского театра. В общем, очень много с ними работали, буквально над каждым пальчиком, в каждом движении. Надеемся, что это было оценено», — сказал после выступления Матвей Самохин.

Отметим, что в рамках третьего этапа серии Гран-при по фигурному катанию выступают порядка 80 юниоров: 23 пары и 33 фигуриста-одиночника.

Соревнования в Красноярске проходили с 30 октября по 1 ноября 2025 года в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Этапы юниорской серии гран-при России в этом сезоне также состоятся в Казани, Москве и Омске.

