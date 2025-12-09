Фигуристы Подмосковья стали победителями «Кубка Первого канала»

Подмосковный дуэт выступал в дисциплине «произвольный танец» и открывал командный турнир по результатам жеребьевки. Выступив с результатом 101,41 балла, Елизавета Малеина и Матвей Самохин (Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР им. Юрия Ляпкина, Балашиха) стали победителями программы и принесли команде «Trusova-team» первые 10 очков. По итогам всех выступлений команда «салатовых» под наставничеством серебряного призера XXIV зимних Олимпийских игр, бронзового призера чемпионата мира, серебряного и бронзового призера чемпионата Европы Александры Трусовой выиграла соревнования.

Второе место заняла команда Анны Щербаковой, а бронзовые медали завоевали фигуристы под наставничеством Алены Косторной.

Командный турнир «Кубок Первого канала» по фигурному катанию на коньках среди юниоров проходил с 6 по 7 декабря 2025 года в Калуге в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В состав каждой команды входили: танцевальная и спортивная пара, шесть одиночников (3 юниорки и 3 юниора), отобравшиеся на турнир по рейтингу сезона. По регламенту все участники представляли только произвольные программы. Победителя определяли по наибольшему количеству набранных очков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.