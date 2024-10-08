Фигуристы Подмосковья стали победителями и призерами «Мемориала Панина-Коломенкина»

​Представители Подмосковья удостоились одной золотой и двух серебряных наград на традиционном всероссийском турнире по фигурному катанию «Мемориал Н. Панина-Коломенкина», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В дисциплине «танцы на льду» среди мастеров спорта первое место заняла подмосковная пара спортсменов — Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Следом за ними расположился еще один подмосковный дуэт фигуристов — Анна Коломенская и Антон Фролов. Замкнули тройку призеров представители Санкт-Петербурга Алиса Абдулина и Артем Крылов.

Для Василисы Кагановской и Максима Некрасова именно эти соревнования стали официальным началом совместного выступления.

​«Могли выступить и лучше. Было много мелких помарочек, было тяжело. Впервые выступали так рано по времени. Обычно выходим на лед не раньше полудня. Будем работать дальше, учтем все ошибки и исправим их. В целом, мы выполнили все задачи, показали себя, показали работу наших тренеров», — поделились эмоциями Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

​В аналогичной дисциплине, но среди кандидатов в мастера спорта, серебряные медали завоевали Мария Фефелова и Артем Валов. Тандем из Московской области уступил 1,39 балла столичным спортсменам — Дарье Дрожжиной и Ивану Тельнову. Почетное третье место за Анной Билибиной и Дмитрием Кашаевым из Москвы.

​«Мы очень довольны результатом. В произвольной программе мы показали номер по мотивам фильма „Дюна“. Мы вдохновились двумя фильмами франшизы и решили вместе с тренерами в этом году сделать такой номер. Тема оказалась очень популярной. В этом сезоне наша цель — остаться в сборной и пройти отбор на главные соревнования», — прокомментировали Мария Фефелова и Артем Валов.

​Ежегодный всероссийский турнир «Мемориал Н. Панина-Коломенкина» проходил с 1 по 6 октября в городе Санкт-Петербург. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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