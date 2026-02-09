Фигуристы из Подмосковья выиграли три медали на первенстве России среди юниоров

Спортсмены сборной Московской области завоевали две золотые и одну бронзовую медали на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная команда Московской области успешно выступила на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое проходило с 4 по 8 февраля 2026 года в Саранске.

В одиночном катании среди юниорок победу одержала Елена Костылева из Подмосковья, представляющая академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и УОР №1 Краснознаменска. Она набрала 228,53 балла и второй год подряд стала чемпионкой России среди юниоров. Серебряную и бронзовую медали в этой дисциплине завоевали спортсменки из Москвы.

В танцах на льду золотую медаль выиграла подмосковная пара Мария Фефелова и Артем Валов (УОР №1, Краснознаменск) с результатом 178,62 балла. Бронзовыми призерами стали Елизавета Малеева и Матвей Самохин (областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, СШОР им. Юрия Ляпкина, Балашиха), набравшие 170,40 балла. Серебро досталось дуэту из Москвы.

Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.