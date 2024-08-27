Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации на пять лет 17-летней фигуристки Варвары Горобченко, тренирующейся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает «Вечерняя Москва».

Как сообщается на официальном сайте РУСАДА, спортсменка будет отстранена от участия в соревнованиях с 15 мая 2023 года по 14 мая 2028 года. В ее допинг-пробе были обнаружены запрещенные субстанции — мельдоний и сибутрамин.

Тренировки Горобченко в академии Плющенко проходят под руководством олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Данное дисциплинарное решение стало очередным допинговым скандалом, затрагивающим российское фигурное катание.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что США готовят специальный проект по изоляции российского спорта на международной арене. По данным СВР, этим занимаются бывшие руководители московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, «фабрикуя» обвинения в видах спорта, где Россия традиционно лидировала.