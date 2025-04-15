Фигуристка Попова высказалась об уходе Муравьевой из Академии Плющенко

Российская фигуристка Бетина Попова рассказала, что уход одной из сильных спортсменок Софьи Муравьевой из Академии Плющенко стал большой неожиданностью для множества поклонников, сообщает Газета.ru .

Девушка отметила талант Муравьевой, также она заявила, что спортсменка имеет все элементы. Теперь после успешного прохождения пубертата девушке необходим новый поддерживающий наставник, который бы смог поддерживать ее ментальное состояние.

«Для болельщиков ее уход от Плющенко был неожиданным, но были слухи, что у нее были моменты несработанности в команде. Соня, конечно, сильная спортсменка. Думаю, никаких проблем с новым тренером у нее не должно возникнуть», — рассказала Попова.

Стоит отметить, что сезон 2022–2023 года Муравьева закончила с серебряной медалью чемпионата России. Это награждение является лучшим результатом спортсменки.