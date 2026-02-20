Фигуристка Нугуманова прокомментировала выступление Петросян на ОИ-2026

Спортсменка из РФ заняла шестую позицию в одиночном катании, получив за свою программу 214,53 балла.

Первое место завоевала представительница США Алиса Лью с результатом 226,79 балла. Японка Каори Сакамото стала второй (224,90), а бронза досталась ее соотечественнице Ами Накаи (219,16).

«Смотрела, волновалась за Петросян. Хотела, чтобы все у нее получилось. Мне кажется, выходя на произвольную, Аделия не была уверена в себе. Неуверенный взгляд, как будто по ней было видно, что тулуп не получится. Не могу сказать, что все плохо. Смешанные впечатления после Олимпиады. Аделия сказала, что ей стыдно возвращаться в Россию? Точно тут нечего стыдиться! Уверена, ее все встретят в аэропорту. Мы любим Аделию и ждем ее. Стыдиться нечего, все было достойно. На всех олимпийцев было большое давление. Не считаю, что было что-то позорное или стыдное», — прокомментировала Нугуманова.

XXV зимние Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

