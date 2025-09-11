Фигуристка Медведева рассказала о трудностях в понимании футбольных правил

Серебряный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что испытывает сложности с пониманием футбольных правил, сообщает kp.ru .

Известная спортсменка сообщила, что активно поддерживает футбольный клуб «Динамо» и хорошо знакома со всеми игроками команды. По словам фигуристки, она провела много времени с футболистами на сборах и во время интервью, установив с ними дружеские отношения. Однако Медведева признала, что разобраться в правилах игры ей до сих пор очень сложно.

Медведева призналась, что пытается понять футбол, но сталкивается с трудностями из-за обилия специфических терминов. Она отметила, что футбольные правила кажутся ей более сложными, чем элементы танцевального фигурного катания.

По словам спортсменки, ее смущает футбольная терминология — офсайды, пенальти, игра на бровке, а также система карточек и правила засчитывания голов. Евгения призналась, что во время просмотра матчей испытывает замешательство.

«Там столько этого сленга — офсайды, на бровке постоять, пенальти. Почему пенальти? Карточка — желтая карточка, красная, зеленая. Был же гол, почему не засчитали? То есть ты сидишь и просто кипишь», — призналась фигуристка.

Спортсменка попросила не критиковать ее за возможные наивные вопросы о футболе, подчеркнув, что искренне старается разобраться в этом виде спорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.