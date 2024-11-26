Фигурист Подмосковья взял серебро на отборочном этапе гран-при России

Подмосковный спортсмен Максим Некрасов стал серебряным призером отборочного этапа гран-при России по фигурному катанию на коньках в тандеме со спортсменкой из Москвы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В танцах на льду дуэт Максима Некрасова и Василисы Кагановской поднялся на вторую ступень пьедестала. По итогу проката ритм-танца пара возглавляла турнирную таблицу с отрывом в полбалла. По итогу двух танцев дуэт завоевал «серебро». На первом месте расположились соперники из Москвы, а на третьем — дуэт из Санкт-Петербурга.

Отборочный этап гран-при России по фигурному катанию на коньках в Санкт-Петербурге, получивший название «Невский лед», проходил 23 и 24 ноября. В танцах на льду за места на пьедестале боролись 11 дуэтов. Эти состязания завершили отборочный цикл гран-при России, в рамках которого состоялись соревнования в Магнитогорске, Казани, Красноярске и Москве. Спортсмены вели борьбу за путевки в финал серии, который пройдет в Красноярске в феврале 2025 года.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.