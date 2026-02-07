сегодня в 16:55

Фигурист Гуменник может столкнуться с проблемами из-за авторских прав на ОИ-26

Фигурист Петр Гуменник на Олимпийских играх в Италии может выйти на лед с короткой программой 2025 года. Причина в проблемах с согласованием мелодии из кинокартины «Парфюмер», которую применяет в новой программе, рассказал ТАСС источник.

Международный олимпийский комитет еще не вынес вердикт по поводу согласования мелодии для новой короткой программы. Ее фигуристы представят 10 февраля.

Если музыку не согласуют, Гуменник может выступить с прошлогодней программой. Там используется мелодия из кинокартины «Дюна».

Проблема с авторскими правами возникала у ряда фигуристов на Олимпийских играх. Томас-Льоренс Гуарино Сабате из Испании длительное время не имел возможности согласовать мелодию из мультфильма «Миньоны». Бельгийке Луне Хендрикс пришлось сменить композицию Селин Дион на иную мелодию певицы.

23-летний Гуменник — чемпион РФ. Получал серебряные и бронзовые медали во время национальных первенств. Также два раза побеждал в финалах Гран-при России.

Зимние олимпийские игры 2026 года проходят в Италии с 6 по 22 февраля.

