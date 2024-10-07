ФФТ заявила о невозможности провести матч между сборными РФ и Таджикистана

Болельщики не смогут поддержать сборную России по футболу в матче против сборной Таджикистана в ноябре 2024 года, так как эта игра не состоится, заявил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев. Об этом пишет «Матч ТВ» .

По словам Салиева, матч двух сборных придется отменить из-за плотного графика команды Таджикистана. При этом представитель ФФТ подчеркнул, что эту игру можно запланировать на 2025 год.

«Что касается ноября, наше окно уже забито, график плотный, поэтому не представляется возможным сыграть со сборной России. У нас в ноябре будут домашние игры, готовимся к отбору Кубка Азии, который стартует в марте 2025 года. Что касается матча с Россией, готовы рассмотреть этот вариант в следующем году», — заявил Салиев.

В сентябре 2024 года президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявлял, что ведет переговоры с разными командами о проведении товарищеских матчей в октябре и ноябре.