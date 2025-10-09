Фестиваль школьного спорта стран СНГ проведут в Химках 13–15 октября

Международный фестиваль школьного спорта «Россия — Беларусь» пройдет с 13 по 15 октября в Химках. В соревнованиях примут участие юноши и девушки 12–15 лет в составе школьных команд из стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На фестивале разыграют медали в мини-футболе и спортивной борьбе: вольной, греко-римской и женской. В мини-футболе выступят 50 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В спортивной борьбе будут состязаться 40 школьников из Белоруссии, а команды из Химок и других городов Московской области представят Россию.

Все состязания пройдут на спортивных площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» в микрорайоне Подрезково с 10:00. Адрес: улица Школьная, дом 1б. Вход для болельщиков свободный.

Данные соревнования дают возможность юным спортсменом развиваться и выступать в будущем на более высоком уровне. Но, как отметил президент Федерации спортивной борьбы в Химках Игорь Панчук, главная цель фестиваля — знакомство с культурой соседних стран и укрепление дружеских отношений.

Международный фестиваль школьного спорта среди государств — участников СНГ проводят в разных регионах России с 2013 года. В прошлом году химкинский спортсмен Тигран Багдасарян в составе подмосковной сборной одержал победу над соперниками из ДНР и Приднестровья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.