Фестиваль инклюзивного спорта состоялся в Подмосковье

Два подмосковных города стали площадкой для проведения первого этапа социально-ориентированного проекта «Национальный триатлон 25». Мероприятие проходит уже седьмой год. В нем принимают участие как подготовленные спортсмены, так и люди с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации округа Мытищи.

В Мытищах на стадионе Дмитрия Аленичева собрались более 700 участников, которые проверили свои способности в самых разных игровых дисциплинах и конкурсах.

Традиционно фестиваль начался с инклюзивного забега «Круг добра». В рамках спортивного праздника прошли многочисленные мастер-классы и семейные эстафеты, турнир по футболу, викторины и познавательные знакомства. Особенный восторг у ребят вызвала встреча со служебными собаками-спасателями, которые также приняли участие в благотворительном забеге.

Для гостей работала полевая кухня, выступали спортивные и творческие коллективы. Праздник спорта и дружбы, который прошел под эгидой государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», никого не оставил равнодушным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.